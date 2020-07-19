Военнослужащего ВМС США, подозреваемого в передаче секретных сведений россиянину, обвиняют по шести статьям

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса, которого заподозрили в передаче секретных данных гражданину России, обвиняют по шести статьям американского кодекса военной юстиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение.

Всего обвинения выдвинуты по десяти пунктам. Утверждается, что в январе 2019 года на авиабазе Оффат в штате Небраска Бриггс получил доступ к секретным сведениям, воспользовавшись правительственным компьютером. Позже он якобы передал их гражданину РФ. Обвинение считает, что военнослужащий предполагал, что передаваемая информация может нанести ущерб США и принести пользу другой стране.

Также, по данным следствия, Бриггс при заполнении анкеты для работы с секретными данными намеренно скрыл сведения о близких и продолжительных отношениях с иностранными лицами. Кроме того, военнослужащему вменяется то, что он не сообщил начальству о связях с россиянином и гражданином Италии в период с мая 2017 года по 25 января 2019 года.

Помимо того, Бриггса обвиняют в том, что в сентябре 2018 года при заполнении другого документа он дал ложный ответ на вопрос о встрече "с иностранцами, которые просили бы его о продолжении контакта в будущем", и в том, что в начале 2019 года он проинформировал россиянина о расследовании. Также два года назад Бриггс скрыл поездку в Сербию, хотя начальству сообщил, что никуда во время отпуска из штата Небраска не выезжал.

Кроме того, военнослужащему приписывается хранение и попытки получения доступа к детской порнографии.

Подозреваемый находится под стражей. Суд над ним должен состояться на следующей неделе.