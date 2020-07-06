В Москве бывшего украинского футболиста обвинили в шпионаже

Сейчас экс-футболист находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения. Причём арестован Василенко был ещё в 2019 году, однако с тех пор мужчина не подал ни одной жалобы ни на арест, ни на его неоднократное продление. В последний раз Мещанский суд продлил его нахождение под стражей 19 июня. Согласно постановлению бывший футболист будет находиться в СИЗО до 24 сентября. По действующему законодательству Василенко грозит до 20 лет тюрьмы.