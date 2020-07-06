В Москве бывшего украинского футболиста обвинили в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали в Москве бывшего украинского футболиста Василия Василенко. 53-летний экс-спортсмен обвиняется в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж", — приводит агентство слова источника.
Сейчас экс-футболист находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения. Причём арестован Василенко был ещё в 2019 году, однако с тех пор мужчина не подал ни одной жалобы ни на арест, ни на его неоднократное продление. В последний раз Мещанский суд продлил его нахождение под стражей 19 июня. Согласно постановлению бывший футболист будет находиться в СИЗО до 24 сентября. По действующему законодательству Василенко грозит до 20 лет тюрьмы.
А ранее Лайф рассказывал про другую операцию ФСБ, в ходе которой оперативники задержали наркодилеров. Злоумышленники пытались развезти по регионам России 55 килограммов синтетических наркотиков. Лайф публиковал видео с моментом задержания.