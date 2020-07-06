В честь Элтона Джона выпустили монету. Она стоит как квартира

It just wouldn't be Elton John without a splash of colour - and let's face it, we could all do with a little brightness right now. Here is a behind the scenes video following the colour printing process! More >> https://t.co/ZzTxL06frk @eltonofficial pic.twitter.com/6JvnAWvMf9 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) July 6, 2020

Королевский монетный двор Великобритании выпустил золотую памятную монету в честь полувекового творчества музыканта Элтона Джона. Монета номиналом в одну тысячу фунтов (это 1247 долларов) оценивается в 68 тысяч фунтов, что составляет примерно 85 тысяч долларов или шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Би-би-си.

— Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения. И мы рады таким образом отметить его значительный вклад в британскую музыку, — отметила представитель Королевского монетного двора Клэр Макленнан.

На монете художник Брэдли Морган Джонсон изобразил соломенную шляпу музыканта, его фирменные круглые очки из двух нот и бабочку под надписью Elton John. С таким изображением в серии вышли и другие монеты, самая доступная из которых номиналом в пять фунтов. Её покупатели смогут приобрести за 13 фунтов (16,2 доллара).

Сейчас Королевский монетный двор вместе с музыкантом создаёт коллекционный раритет, который выставят на аукцион. Все деньги от его продажи переведут в благотворительный фонд Элтона Джона — Charitable Trust.