Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной жаре и грозах

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары в Москве и Подмосковье. Как сообщает Гидрометцентр России, завтра, 7 июля, в столичном регионе ожидается жара до 35 градусов.

Пик жары придётся на период с полудня до 16–17 часов вечера. Кроме того, весь вторник в регионе будет сохраняться вероятность возникновения гроз с порывами ветра до 22 метров в секунду.