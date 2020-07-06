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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной жаре и грозах

Ранее 24-летний температурный рекорд был побит в Крыму.

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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары в Москве и Подмосковье. Как сообщает Гидрометцентр России, завтра, 7 июля, в столичном регионе ожидается жара до 35 градусов.

Пик жары придётся на период с полудня до 16–17 часов вечера. Кроме того, весь вторник в регионе будет сохраняться вероятность возникновения гроз с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму температура воздуха 4 июля достигла 36,4 градуса и обновила рекорд для этого дня 24-летней давности.

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