Замглавы Минобрнауки Лукашевич взята под арест по делу о хищении

Тверской суд Москвы постановил арестовать заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

— Избрать в отношении Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 августа, — сказала судья.

На заседании следствие уточнило, что ущерб от хищения с участием Лукашевич оценивается в сумму более 50 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Обвинение замглавы Минобрнауки пока не предъявлено.