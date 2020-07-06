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Замглавы Минобрнауки Лукашевич взята под арест по делу о хищении

Следствие сообщило, что ущерб по делу чиновницы оценивается более чем в 50 миллионов рублей.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Тверской суд Москвы постановил арестовать заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Избрать в отношении Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 августа, — сказала судья.

На заседании следствие уточнило, что ущерб от хищения с участием Лукашевич оценивается в сумму более 50 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Обвинение замглавы Минобрнауки пока не предъявлено.

Ранее в МВД сообщили, что в Москве задержали двух человек — высокопоставленного чиновника Минобрнауки и бизнесвумен — по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Позже выяснилось, что подозреваемая — замглавы ведомства Марина Лукашевич.

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