"Падение самолёта" под Дзержинском оказалось прорывом газопровода. Лайф публикует видео

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Сообщения очевидцев о якобы имевшем место в Нижегородской области крушении самолёта Ан-2 не подтвердились. По предварительным данным, на деле громкий звук оказался последствием аварии на газопроводе. Как Лайфу рассказали в местном управлении МЧС РФ, сейчас решается вопрос об отключении подачи газа.

В распоряжении Лайфа есть видео с камеры наблюдения в месте ЧП. Видно, как над полем вдруг понимается облако не то дыма, не то пыли. Никаких самолётов при этом не видно.

Как сообщил анонимный источник, причиной взрыва на газопроводе стало резкое падение давления в газовой трубе. Экстренные службы уже находятся на месте происшествия.