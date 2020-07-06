Великобритания ввела санкции против Бастрыкина и ещё 24 россиян

Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян, в том числе против главы СК РФ Александра Бастрыкина. Список граждан России и Саудовской Аравии, попавших под ограничения, опубликовал британский МИД.
Всего в перечне 47 человек — 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии, а также две северокорейские спецслужбы. Упомянутым в документе лицам запрещён въезд в Великобританию, их активы в стране (при наличии) будут заморожены. Также им запрещено заниматься бизнесом как в Соединённом Королевстве, так и при посредничестве британцев.
О том, что МИД Великобритании введёт персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского", ранее СМИ сообщил глава ведомства Доминик Рааб.