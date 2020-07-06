Великобритания ввела санкции против Бастрыкина и ещё 24 россиян

Всего в перечне 47 человек — 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии, а также две северокорейские спецслужбы. Упомянутым в документе лицам запрещён въезд в Великобританию, их активы в стране (при наличии) будут заморожены. Также им запрещено заниматься бизнесом как в Соединённом Королевстве, так и при посредничестве британцев.