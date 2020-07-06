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В нежных объятиях. Прощание звёздного фотографа с "изнасилованной" моделью попало на видео

Эти кадры заставляют усомниться, что у пары была близость не по согласию.

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Момент прощания звёздного фотографа Сергея Берменьева и модели Дарьи Фисун сняла камера видеонаблюдения в подъезде мужчины. Несмотря на то что девушка утверждает, что была изнасилована фотографом, на кадрах она не выглядит взволнованной или подавленной.

В коротком ролике, опубликованном Mash, девушка прихорашивается перед зеркалом, пока ждёт лифт. Когда лифт приезжает, Дарья сама подходит к фотографу, нежно обнимает его и кладёт голову на плечо.

Также на записи видно, что Сергей и Дарья всё время говорят о чём-то. Но камера не записывала звук, поэтому содержание их беседы неизвестно.

Как сообщал Лайф, модель обвинила фотохудожника в изнасиловании после ночи в его квартире, куда она приезжала для позирования. Однако коллега Сергея Берменьева усомнился в версии девушки.

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