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"Вопросы к девушке". Коллега звёздного фотографа прокомментировал Лайфу историю с изнасилованием модели

Валерий Плотников отметил, что съёмки в позднее время суток — это обычная практика.

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Фото © Shutterstock

Девушка, которая ночью приходит домой к фотографу на съёмки, должна понимать, что её приглашают не просто так. Такое мнение в интервью Лайфу выразил известный фотограф Валерий Плотников. По его мнению, Дарья Фисун, которая обвинила фотохудожника Сергея Берменьева в изнасиловании, отчасти сама виновата в случившемся.

В моё время, если девушку приглашали в ресторан Дома кино, она понимала, что будут определённые последствия. Поэтому тут уже вопрос к девушке в какой-то степени. Если девушку приглашают ночью на съёмки и она на них соглашается, девушка должна понимать, что всё не так просто, — отметил Плотников.

По его словам, фотографы часто назначают поздние съёмки. В их профессии это обычное явление. Ведь иногда обстоятельства не позволяют работать раньше.

В своё время мне приходилось совмещать время. Например, интерьер какой-то освобождался только ночью. Поэтому само по себе крамолы в этом нет, — добавил Плотников.

Напомним, ранее модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании известного фотохудожника Сергея Берменьева, которому позировали первые лица государства, актёры, режиссёры, музыканты и голливудские звёзды. По словам девушки, всё случилось во время кастинга, который проходил в квартире фотографа.

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