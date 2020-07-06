Мать, бросившую сына ночью в "Лосином острове", отправили на принудительное лечение

Суд признал невменяемой Надежду Куликову, которая в прошлом году бросила своего шестилетнего сына в заповеднике "Лосиный остров", надев мешок с прорезями для глаз и обмотав малыша скотчем. Женщину освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

Ранее экспертиза показала, что подсудимая страдает параноидной шизофренией. В суде также рассказали, что Надежда ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности и руководствовалась "бредовыми идеями по воспитанию". Например, запирала на балконе на ночь и не пускала домой, била, обращалась к шаману, который призвал изгнать бесов из мальчика.

В результате у ребёнка развилось психическое нарушение. Как рассказали в ходе заседания, он "постоянно слышит голоса" и однажды, руководствуясь этими призывами, перемотал лапы собаке скотчем и бросил её в ванну с водой.