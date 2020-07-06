Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

ЦСКА выразил соболезнования Гончаренко в связи со смертью матери

В социальных сетях клуба сообщили о личной трагедии главного тренера команды.

334

Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС

Футбольный ЦСКА выразил свои соболезнования наставнику команды Виктору Гончаренко в социальных сетях клуба.

Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье, — говорится в сообщении клуба.

Также свои соболезнования выразила Российская премьер-лига на официальном сайте.

Выбор редакции

Loading...