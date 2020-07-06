ЦСКА выразил соболезнования Гончаренко в связи со смертью матери

Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба #ЦСКА , игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Ганчаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье. pic.twitter.com/15LY9cbERG

— Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье, — говорится в сообщении клуба.