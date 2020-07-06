ЦСКА выразил соболезнования Гончаренко в связи со смертью матери

Футбольный ЦСКА выразил свои соболезнования наставнику команды Виктору Гончаренко в социальных сетях клуба.
Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба #ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Ганчаренко.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 6, 2020
Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье. pic.twitter.com/15LY9cbERG
— Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье, — говорится в сообщении клуба.
Также свои соболезнования выразила Российская премьер-лига на официальном сайте.