Брат Кокорина сдал экзамен и пришёл в суд. Но заседание опять отложили

Суд в Москве снова отложил заседание о рассмотрении жалоб на приговор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Дело в том, что истцы пришли на него не в полном составе. Первым в здание суда явился Кирилл Кокорин. Журналисты припомнили, что в прошлый раз он спешил на экзамен, поинтересовались о результатах теста.

— Сдал, — коротко ответил представителям прессы Кирилл.

Мамаев не явился на заседание, поскольку должен находиться на карантине до 22 июля. На рассмотрении апелляции не присутствовал также Протасовицкий. Товарищ футболистов не смог прилететь из Сочи в Москву по состоянию здоровья — у него высокая температура. В связи с этим суд назначил заседание на 31 июля.