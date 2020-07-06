Брат Кокорина сдал экзамен и пришёл в суд. Но заседание опять отложили

Суд в Москве снова отложил заседание о рассмотрении жалоб на приговор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Дело в том, что истцы пришли на него не в полном составе. Первым в здание суда явился Кирилл Кокорин. Журналисты припомнили, что в прошлый раз он спешил на экзамен, поинтересовались о результатах теста.
— Сдал, — коротко ответил представителям прессы Кирилл.
Мамаев не явился на заседание, поскольку должен находиться на карантине до 22 июля. На рассмотрении апелляции не присутствовал также Протасовицкий. Товарищ футболистов не смог прилететь из Сочи в Москву по состоянию здоровья — у него высокая температура. В связи с этим суд назначил заседание на 31 июля.
Напомним, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Весной 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам тюрьмы, братья Кокорины — к полутора годам. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, хотят добиться переквалификации статей обвинения.