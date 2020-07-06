Путин поручил принять закон для предотвращения ЧП, подобных разливу топлива в Норильске

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа принять закон для предотвращения ЧП, подобных разливу топлива в результате аварии на норильской ТЭЦ-3.
— Правительству РФ... обеспечить принятие Государственной думой Федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства поручил Росприроднадзору до 1 сентября проверить состояние всех объектов, разлив нефти из которых может нанести вред экологии.
Напомним, в мае на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Одной из вероятных причин разлива нефтепродуктов называют просадку бетонной площадки, на которой был установлен топливный резервуар. Возбуждено несколько уголовных дел. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы.