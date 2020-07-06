Путин поручил принять закон для предотвращения ЧП, подобных разливу топлива в Норильске

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа принять закон для предотвращения ЧП, подобных разливу топлива в результате аварии на норильской ТЭЦ-3.

— Правительству РФ... обеспечить принятие Государственной думой Федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил Росприроднадзору до 1 сентября проверить состояние всех объектов, разлив нефти из которых может нанести вред экологии.