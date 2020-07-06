Россиянам объяснили, как вернуть деньги при отсутствии товара в онлайн-заказе

Специалисты "Роскачества" рассказали, как вернуть деньги в случае отсутствия в онлайн-заказе необходимого товара. Прежде всего эксперты советуют всегда проверять покупку при курьере, а ещё лучше — снимать распаковку на видео.

— Курьер отказывается участвовать в "досмотре", торопится получить вашу подпись и побыстрее уйти? Целесообразнее отказаться от получения заказа. Если вы отпустите курьера и только потом начнёте сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично, — говорит замруководителя "Роскачества" Александр Борисов.

Следующим шагом должна стать заявка на возврат денег за товары, которые вы не получили. Как правило, крупные магазины в оперативном порядке решают возникшую проблему, но бывают и некоторые заминки. Эксперты объясняют, что в случае заказа через сайт-агрегатор требовать свои деньги нужно именно у этого агрегатора.

Если ваши просьбы так и не были удовлетворены и средства продавец так и не вернул, пора обращаться в Роспотребнадзор, суд или полицию. При этом у стражей порядка следует попросить помощи, если продавец не вступает с вами в диалог. Стоит подать иск в суд, если вы планируете взыскивать с продавца дополнительный моральный или материальный вред.