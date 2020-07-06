Пять человек погибли в результате обрушения башенного крана в Китае

Пять человек погибли в результате крушения башенного крана на строительной площадке в китайской восточной провинции Аньхой. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям провинции.
Трагический инцидент произошёл в уезде Фэнтай города Хуайнаня около 17:00 по местному времени 5 июля. Причины инцидента на данный момент не установлены, проводится расследование обстоятельств случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области в результате обрушения стены строящегося торгового центра погибло три человека. Ещё один остался жив и был госпитализирован. Спасатели извлекли из-под завалов тела всех жертв.