Пять человек погибли в результате обрушения башенного крана в Китае

Пять человек погибли в результате крушения башенного крана на строительной площадке в китайской восточной провинции Аньхой. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям провинции.

Трагический инцидент произошёл в уезде Фэнтай города Хуайнаня около 17:00 по местному времени 5 июля. Причины инцидента на данный момент не установлены, проводится расследование обстоятельств случившегося.