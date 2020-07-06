Следователи приступили к выяснению причин жёсткой посадки Ми-2 под Ростовом

СК начал доследственную проверку по факту крушения частного вертолёта Ми-2 в посёлке Кирсалово Ростовской области. Следователи уже работают на месте трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.