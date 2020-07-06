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Следователи приступили к выяснению причин жёсткой посадки Ми-2 под Ростовом

В результате произошедшего один человек погиб и ещё один пострадал.

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Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

СК начал доследственную проверку по факту крушения частного вертолёта Ми-2 в посёлке Кирсалово Ростовской области. Следователи уже работают на месте трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Как уже сообщал Лайф, частный вертолёт разбился вблизи посёлка Кирсалово около 5:20 мск. На его борту находилось два человека. Один в результате жёсткой посадки погиб, второй — пострадал.

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