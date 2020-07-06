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В Ростовской области жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-2, погиб человек

Судно проводило обработку рисовых полей.

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В Ростовской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2. Один человек погиб и один пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

Инцидент произошёл вблизи посёлка Кирсалово Пролетарского района около 5:20 мск.

Вертолёт проводил обработку рисовых полей. Предварительная причина аварии — отказ двигателя. На месте работают сотрудники МЧС, обстоятельства происшествия выясняются.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По информации Лайфа, жертвой аварии стал бортмеханик Николай Б. Пострадал владелец судна Сергей Г.

Ранее в Ростове-на-Дону пилоты посадили самолёт с отказавшим двигателем.

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