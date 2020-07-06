В Ростовской области жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-2, погиб человек

В Ростовской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2. Один человек погиб и один пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
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Инцидент произошёл вблизи посёлка Кирсалово Пролетарского района около 5:20 мск.
Вертолёт проводил обработку рисовых полей. Предварительная причина аварии — отказ двигателя. На месте работают сотрудники МЧС, обстоятельства происшествия выясняются.
По информации Лайфа, жертвой аварии стал бортмеханик Николай Б. Пострадал владелец судна Сергей Г.
Ранее в Ростове-на-Дону пилоты посадили самолёт с отказавшим двигателем.