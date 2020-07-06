Восемь человек погибли при столкновении двух легкомоторных самолётов над озером в США — видео

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF — Kaitlin Knapp (@Kaitlin_Knapp1) July 6, 2020

В штате Айдахо, США, два легкомоторных самолёта столкнулись над озером Кер-д'Ален и затонули. Восемь человек считаются погибшими, сообщает CNN со ссылкой на представителя местного управления шерифа.

На месте происшествия продолжается спасательная операция, территорию обследуют катеры. Две жертвы обнаружены среди обломков, ещё шестеро, взрослые и дети, пока не найдены, но власти и спасатели предполагают, что никто не выжил.

Причина столкновения и точное количество пассажиров в каждом из самолётов пока не выяснены. Остовы воздушных судов были обнаружены группой гидролокаторов на глубине около 39 метров, их поднимут в понедельник позже или во вторник. Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.