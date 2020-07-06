"Дороже мяса". Россиянам объяснили, как выбрать качественную колбасу

Среди разнообразия на прилавках найдётся колбаса по вкусу каждому, однако общим для всех потребителей становится желание выбрать качественный продукт. Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, как это сделать.

— Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса! — подчеркнула эксперт в интервью радио Sputnik.

По словам Лучкиной, качество — достаточно относительный параметр, кому-то, например соблюдающим пост и вегетарианцам, покажется хорошим продуктом соевая сосиска, а кто-то посчитает, что соя в мясном изделии недопустима. Тем не менее вся российская продукция безопасна, поскольку сырьё проходит тщательный контроль — со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора, проверки регламентируются целым комплексом документов.

Эксперт отметила, что оболочка колбасы должна быть эластичной, без деформаций, вздутий и пятен. Кроме того, на упаковке имеется буквенная маркировка от А до Д, показывающая степень содержания мышечных волокон. Это самый полезный компонент колбасы, который является источником витаминов и микроэлементов. Соответственно, первая буква алфавита означает наибольшую массовую долю мышечных волокон.

Лучкина подчеркнула, что при выборе следует ориентироваться прежде всего на свои вкусовые предпочтения и доверие к производителю. По её мнению, добросовестный производитель не станет рисковать своей репутацией, добавляя в продукцию сомнительные компоненты.