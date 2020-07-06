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Японский журнал назвал Тутберидзе одним из самых "токсичных" тренеров

Журналисты считают, что её воспитанницы слишком рано завершают карьеру.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Японская версия журнала Elle назвала российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе одним из самых "токсичных" тренеров. Материал опубликован на сайте издания.

По мнению журналистов, специалист избавляется от учеников и оказывает на них разрушительное влияние.

В качестве примера Elle называет олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую, завершившую карьеру в 19 лет из-за анорексии, а также серебряного призёра Игр-2018 Евгению Медведеву, которую многие фанаты назвали предательницей из-за переезда в Канаду.

В список самых "токсичных" также вошли тренер бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс" Алекс Кор, которого подозревают в мошенничестве, и обвиняемые в изнасиловании своих подопечных француз Жиль Бейер (фигурное катание) и Чо Чже Бом из Южной Кореи (шорт-трек).

Ранее Лайф сообщал, что бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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