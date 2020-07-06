СМИ сообщили о падении ракеты вблизи аэропорта Багдада

В Багдаде ракета типа "Катюша" упала в районе международного аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие, сообщает телеканал Al Arabiya.

В результате инцидента никто не пострадал, так как снаряд не разорвался. Информации о серьёзных разрушениях также не поступало. Кто стоит за этой атакой, пока не известно.

Между тем Служба безопасности Ирака в "Твиттере" опубликовала опровержение опубликованной в СМИ информации. Отмечается, что оперативное командование не сообщало о каких-либо пусках этой ночью.

По данным информационного отдела, одна ракета упала в Багдаде в воскресенье утром. Она была запущена из района Али-аль-Салех в направлении "зелёной зоны". Ранение при этом получил ребёнок. Ещё одну атаку, из района Умм-эль-Азама, удалось предотвратить. Была найдена база и пусковое устройство.