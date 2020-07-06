СМИ сообщили о падении ракеты вблизи аэропорта Багдада

В Багдаде ракета типа "Катюша" упала в районе международного аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие, сообщает телеканал Al Arabiya.
В результате инцидента никто не пострадал, так как снаряд не разорвался. Информации о серьёзных разрушениях также не поступало. Кто стоит за этой атакой, пока не известно.
Между тем Служба безопасности Ирака в "Твиттере" опубликовала опровержение опубликованной в СМИ информации. Отмечается, что оперативное командование не сообщало о каких-либо пусках этой ночью.
По данным информационного отдела, одна ракета упала в Багдаде в воскресенье утром. Она была запущена из района Али-аль-Салех в направлении "зелёной зоны". Ранение при этом получил ребёнок. Ещё одну атаку, из района Умм-эль-Азама, удалось предотвратить. Была найдена база и пусковое устройство.
Ранее сообщалось, что не менее четырёх ракет упало в "зелёной зоне" Багдада возле Посольства США.