We Are the Champions. Болельщики "Зенита" встретили команду в аэропорту — видео

Футболисты "Зенита" вернулись в Санкт-Петербург после чемпионского матча с "Краснодаром".

В аэропорту Пулково спортсменов под звуки хита группы Queen We Are the Champions встретили фанаты. В едином порыве они прокричали: "Чемпионы, чемпионы!"

Напомним, после матча с "Краснодаром" сине-бело-голубые оформили победу в чемпионате за четыре тура до финиша сезона. Главный тренер клуба Сергей Семак назвал его непростым.