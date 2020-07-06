We Are the Champions. Болельщики "Зенита" встретили команду в аэропорту — видео

Футболисты "Зенита" вернулись в Санкт-Петербург после чемпионского матча с "Краснодаром".
В аэропорту Пулково спортсменов под звуки хита группы Queen We Are the Champions встретили фанаты. В едином порыве они прокричали: "Чемпионы, чемпионы!"
Мы дома! Спокойной ночи! pic.twitter.com/cfyaniYEvL— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
Напомним, после матча с "Краснодаром" сине-бело-голубые оформили победу в чемпионате за четыре тура до финиша сезона. Главный тренер клуба Сергей Семак назвал его непростым.
Ранее с победой "Зенит" поздравили наставник сборной России Станислав Черчесов и экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин.