Политолог назвал Зеленского "кидалой из хуторянской элиты"

Политический эксперт Андрей Головачёв назвал президента Украины "кидалой из хуторянской элиты" и отметил, что он не стесняется откровенно лгать.

— Он обычный кидала. Типичный представитель нашей хуторянской элиты. То есть ложь Зеленский считает нормой поведения! И свои крестьянские замашки он перенёс на международную политику, как и все его предшественники, — выразил политолог своё мнение в интервью журналу "Главред".

В качестве примера эксперт привёл недавнее получение Незалежной кредита от МВФ. Для этого Зеленский подписал меморандум, который гарантировал независимость работы Нацбанка (НБУ).

— А через две недели Зеленский вызывает председателя Нацбанка Смолия и предлагает ему валить из НБУ, — добавил Головачёв.

Политолог отметил, что украинцы сочли такое поведение политической хитростью и одобрили его. Он подчеркнул, что в обществе с крестьянской ментальностью реформы невозможны, последние несколько лет происходит имитация реформирования.

Головачёв добавил, что пока на смену не придёт буржуазная мораль, принятые законы не будут работать. Он уверен, что попытки внедрить европейские ценности на Украине, где отсутствует гражданское общество и правовое сознание, обречены на провал. По словам эксперта, Запад это уже понял, но не знает, как сбросить Незалежную со счетов, не потеряв лицо.