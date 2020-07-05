Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Россия вошла в первую десятку наиболее привлекательных для инвестиций стран в 2019 году, заняв девятое место. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании EY.

По сравнению с 2018 годом количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократилось на 9%. Тем не менее ещё с прошлых лет их объём остаётся высоким, а спад обусловлен общим замедлением экономического роста и санкциями. В 55% стран Европы также наблюдается снижение инвестирования, в целом рост оказался меньше одного процента.

Зарубежные инвесторы в прошлом году вложили средства в 191 проект в России. На первой строчке по вложению средств оказалась Германия, чей показатель ПИИ по сравнению с 2018 годом вырос на 50% и составил 36 проектов. Второе место поделили Китай и Франция, вложившие средства в 22 проекта. США потеряли лидерство и опустились на четвёртую строчку.

Первое место в рейтинге привлекательных для инвестиций стран заняла Франция, второе — несмотря на неопределённость в связи с Brexit — Великобритания. Замкнула первую тройку Германия.

В топ-10 также вошли Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Ирландия и Турция.

Эксперты EY отметили, что многие компании пересмотрели свои инвестиционные планы из-за пандемии коронавируса. Стало известно, что 10% проектов в Европе отменены, ещё четверть заморожена. Более половины инвесторов собираются сократить вложения капитала в 2020 году, ещё 15% ожидают существенного спада. Впрочем, несмотря на ощутимые последствия CoViD-19, в России продолжается реализация ранее подписанных договоров и заключаются новые сделки, отметил управляющий партнёр EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Специалисты полагают, что инвестиционную политику в новых условиях будут определять три тенденции. Во-первых, это ускорение технологических инноваций, которые позволят снизить затраты и облегчить доступ к услугам для клиентов. Во-вторых, повышенное внимание к проблемам изменения климата и устойчивого развития. В-третьих, реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов закупок в своей стране и за рубежом.