Курс евро заметно вырос. Почему дорожает валюта и какие перспективы у рубля

На этой неделе курс евро поднимался выше 80 рублей, потом стал немного корректироваться, но продолжает колебаться около этого рубежа. В итоге наметилась тенденция к подорожанию.

Что происходит?

По словам экономиста "БКС Премьер" Антона Покатовича, во второй половине недели рынки возвращаются к более оптимистичному настрою. Основные причины хорошего настроения — это надежды на создание вакцины от коронавируса, испытания которой ведутся в разных странах.

— Также участники рынка с оптимизмом восприняли статистику по промышленности (индексы PMI). Она говорит о том, что восстановление в крупнейших экономиках продолжается, — говорит эксперт.

Он уточнил, что, с другой стороны, инвесторы всё ещё опасаются второй волны пандемии и тревога может усиливаться по мере роста числа заболевших по всему миру. Поэтому наметившийся рыночный оптимизм остаётся хрупким. Соответственно, и курсы валют в зависимости от новостей могут заметно колебаться как в одну, так и в другую сторону.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский рассказал, что дополнительный риск для российской экономики (а соответственно, и для рубля) возник из-за обвинений со стороны США в том, что Россия якобы предложила радикальному движению "Талибан" вознаграждение за противодействие Соединённым Штатам. Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендез внёс на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России. Учитывая то, что фактически Штаты с помощью санкций ведут конкурентную борьбу против ряда стран, риск ввода новых санкций небезосновательный.

Сколько будет стоить евро?

По мнению Ивана Капустянского, вскоре, если тема санкций не будет подниматься в ближайшем будущем, напряжение на валютном рынке спадёт. Тем более что в остальном российский рубль имеет основания для дальнейшего роста и к доллару, и к евро.

Эксперт объяснил, что ключевым фактором роста для рубля по-прежнему остаётся нефть. Цены на "чёрное золото" уже восстанавливаются. Для дальнейшего подорожания нефти нужны восстановление мировой экономики и действия ОПЕК+, направленные на ограничение добычи.

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Согласно оценке специалиста, в среднесрочной перспективе курс евро может понизиться до 75 рублей. Краткосрочно же европейская валюта вполне может подрасти и до отметки 81.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что в дальнейшем более вероятен рост евро и доллара к рублю, чем их существенное ослабление. Поэтому эксперт полагает, что для тех, у кого накопления в рублях, есть смысл распределить их на разные валюты. Например, частично перевести в равном соотношении в доллары и евро. Аналитик предполагает, что есть предпосылки для роста в ближайшие месяцы евро к рубежам 84–86 рублей.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев считает, что ситуация на рынке может измениться в любой момент, так что на всякий случай определённую часть сбережений лучше держать в твёрдой валюте. Но причин для паники и срочной конвертации сейчас нет.