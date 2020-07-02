В Минфине заявили, что дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП

Дефицит федерального бюджета в 2020 году с учётом антикризисных мер не превысит 5% ВВП. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

— Общий объём дефицита может составить порядка 5% [ВВП]. Возможно, будет поменьше. Поэтому 5% ВВП — это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета, — цитирует Колычева ТАСС.

Он отметил, что для финансирования дефицита бюджета ведомство при среднегодовой цене на нефть $39 за баррель потратит из Фонда национального благосостояния 250–300 миллиардов рублей и привлечёт 5 триллионов рублей заимствований. Глава Минфина добавил, что по фактической динамике поступления ненефтегазовых доходов "можно говорить, что ситуация пока развивается лучше, чем то, что заложено в текущие проектировки макропоказателей". Также, по словам Колычева, Министерство финансов предложит поправки к Бюджетному кодексу, предусматривающие рост предельных расходов бюджета РФ на текущий год.