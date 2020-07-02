Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания "Город трудовой доблести" 20 городам России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Звания удостоились Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Нижний Тагил, Казань, Саратов, Омск, Ульяновск, Новосибирск, Иваново, Ярославль, Новокузнецк, Магнитогорск, Ижевск, Иркутск, Томск, Уфа и Боровичи.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что глава РФ Владимир Путин поддержал инициативу по присвоению 20 российским городам звания "Город трудовой доблести". Президент отметил, что появление почётного звания считает "знаковым событием", получившим "всенародную поддержку". Он добавил, что больше всего подписей было собрано в пользу присвоения такого звания Уфе и Нижнему Новгороду.