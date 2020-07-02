Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания "Город трудовой доблести" 20 городам России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что глава РФ Владимир Путин поддержал инициативу по присвоению 20 российским городам звания "Город трудовой доблести". Президент отметил, что появление почётного звания считает "знаковым событием", получившим "всенародную поддержку". Он добавил, что больше всего подписей было собрано в пользу присвоения такого звания Уфе и Нижнему Новгороду.