Путин поддержал инициативу по присвоению звания "Город трудовой доблести" 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу по присвоению 20 российским городам звания "Город трудовой доблести". Об этом он заявил во время заседания оргкомитета "Победа".

— На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почётные звания "Город трудовой доблести" сразу 20 городам, — сказал глава государства.

Президент добавил, что появление почётного звания считает "знаковым событием", получившим "всенародную поддержку". Он отметил, что больше всего подписей было собрано в пользу присвоения такого звания Уфе и Нижнему Новгороду. Кроме того, звание закрепят за Екатеринбургом, Челябинском, Самарой, Пермью, Нижним Тагилом, Саратовом, Омском, Казанью, Новосибирском, Ярославлем, Магнитогорском, Ижевском, Томском, Ульяновском, Ивановом, Новокузнецком, Иркутском и Боровичами.

Отмечается, что соответствующий документ будет подписан в ближайшее время.