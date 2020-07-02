Путин — о поправках к конституции: Понимаю тех граждан, кто проголосовал против

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к конституции, поблагодарив всех граждан за их выбор. Он заявил, что понимает тех, кто выбрал вариант "против".

— Вместе с тем понимаю тех граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди сталкиваются с несправедливостью, чёрствостью, а нам, руководству страны, кажется, что мы делаем всё возможное. Но нет. Жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать точнее, организованней и эффективней, — сказал глава государства в начале заседания оргкомитета "Победа".