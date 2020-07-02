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Путин — о поправках к конституции: Понимаю тех граждан, кто проголосовал против

По результатам обработки всех протоколов за проголосовало 77,92%, против — 21,27%.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к конституции, поблагодарив всех граждан за их выбор. Он заявил, что понимает тех, кто выбрал вариант "против".

Вместе с тем понимаю тех граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди сталкиваются с несправедливостью, чёрствостью, а нам, руководству страны, кажется, что мы делаем всё возможное. Но нет. Жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать точнее, организованней и эффективней, — сказал глава государства в начале заседания оргкомитета "Победа".

Путин также подчеркнул, что результаты голосования показывают, что подавляющее большинство граждан верят в эффективную работу власти.

Напомним, накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов, в результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.

Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов. ЦИК обещает это сделать завтра.

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