Депутаты парламента НАО: Жители голосовали не против поправок, а против объединения регионов

Депутаты из Ненецкого автономного округа от партий "Родина" и КПРФ Андрей Ружников и Татьяна Фёдорова считают результаты голосования в регионе попыткой местных жителей обратить внимание властей на возможное объединение с Архангельской областью. Об этом сообщает "Ненецкое информационное агентство – 24". Таким образом, представители местного парламента считают, что в округе проголосовали не против поправок к конституции, а против объединения двух регионов.

— Ненецкий округ всегда поддерживал все инициативы президента, но сейчас жители региона были очень напуганы перспективами объединения с Архангельской областью. Поэтому использовали любую возможность, чтобы донести своё нежелание объединяться до всех уровней власти, — комментирует Ружников.

Его коллега по парламенту обращает внимание, что сам процесс голосования был прозрачен и результаты, полученные в НАО, снимают все вопросы по честности выборов в России.

— А тот результат, который мы получили, — это попытка жителей округа обратить внимание центральных властей на ситуацию, которая сложилась по вопросу объединения, так называемое протестное голосование, — заверила Фёдорова.

Позицию депутатов подтверждают и общественники. В частности, председатель Ассоциации родителей Ненецкого автономного округа Елена Абеленцева рассказала, что она с самого начала принимала участие в обсуждении поправок и присутствовала на встрече общественности Нарьян-Мара с представителями федеральной рабочей группы по подготовке изменений к конституции, которая проходила в начале года. Ещё тогда, по словам Абеленцевой, поправки заслужили поддержки большинства жителей НАО.

— Но подписание меморандума об объединении субъектов взбудоражило нас, — рассказала она. — Таким образом мои земляки постарались привлечь внимание властей к сложившейся ситуации, отстоять свою автономию и право Ненецкого округа быть самостоятельным субъектом России.