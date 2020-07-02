"Я раскаиваюсь! Мне очень её жаль". Сбросивший бутылку на голову четырёхлетней девочке заявил Лайфу, что сделал это не специально

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Мальчик, сбросивший пакет с мусором с многоэтажки в Красногорске и попавший бутылкой в голову четырёхлетней девочке, хочет попросить прощения у её родителей. В беседе с Лайфом ребёнок признался, что хотел лишь посмотреть вид с 23-го этажа.

По словам несовершеннолетнего, пакет с мусором он увидел рядом с балконом. Ребёнок решил, что лучше не бросать его вниз, так как есть вероятность попасть в кого-нибудь.

— Он у меня соскользнул с руки, бутылка вылетела и попала на голову, — рассказал собеседник.

После случившегося мальчик испугался, удар был сильный.

— Я раскаиваюсь! Мне очень её жаль, — сказал несовершеннолетний о пострадавшей малышке.

Напомним, девочка была прооперирована, врачи оценивают её состояние как стабильное. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.