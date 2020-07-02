"Я раскаиваюсь! Мне очень её жаль". Сбросивший бутылку на голову четырёхлетней девочке заявил Лайфу, что сделал это не специально

Видео © LIFE
Мальчик, сбросивший пакет с мусором с многоэтажки в Красногорске и попавший бутылкой в голову четырёхлетней девочке, хочет попросить прощения у её родителей. В беседе с Лайфом ребёнок признался, что хотел лишь посмотреть вид с 23-го этажа.
По словам несовершеннолетнего, пакет с мусором он увидел рядом с балконом. Ребёнок решил, что лучше не бросать его вниз, так как есть вероятность попасть в кого-нибудь.
— Он у меня соскользнул с руки, бутылка вылетела и попала на голову, — рассказал собеседник.
После случившегося мальчик испугался, удар был сильный.
— Я раскаиваюсь! Мне очень её жаль, — сказал несовершеннолетний о пострадавшей малышке.
Напомним, девочка была прооперирована, врачи оценивают её состояние как стабильное. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
Соседка пострадавшей рассказала, что девочка растёт в интеллигентной доброжелательной многодетной семье. Женщина отметила, что её очень удивила реакция врача, приехавшего на место происшествия. Ощупав малышку, медик задался вопросом, что теперь делать, и после заминки решил всё-таки увезти ребёнка в больницу.