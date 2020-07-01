В подмосковном Красногорске ребёнку пробило голову бутылкой, выброшенной из окна — видео

Видео © Instagram/ Эльмира Хаймурзина

В городе Красногорске Московской области четырёхлетний ребёнок получил серьёзную травму. Кто-то выбросил из окна дома пакет и попал прямо в проходившую мимо малышку. По трагической случайности, внутри оказалась бутылка, которая пробила ей голову. О происшествии рассказала мэр города Эльмира Хаймурзина на своей странице в "Инстаграме".

Инцидент произошёл в микрорайоне Изумрудные холмы, возле дома №5 по бульвару Космонавтов и попал в объектив камер наблюдения. На кадрах видно, как девочка падает на землю после удара, к пострадавшей бросается перепуганная семья.

- Пострадавшей малышке сейчас делают операцию: переживаем и молимся за здоровье девочки вместе с родителями, - рассказала Хаймурзина.

Также удалось установить, из какой квартиры был выброшен злополучный пакет. Глава муниципалитета сообщила, что в ней проживают мать с семилетним сыном. По предварительной информации, к мальчику приходили друзья из того же подъезда, и один из них кинул мусор из окна.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий.