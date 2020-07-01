За поправки к конституции проголосовало 77,93% россиян после обработки 90% протоколов

ЦИК опубликовала промежуточные итоги голосования о поправках к конституции после обработки 90% бюллетеней по всем регионам.
За внесение поправок высказались 77,93% россиян, против – 21,27%.
Полностью все протоколы уже подсчитали на Камчатке, Чукотке и Сахалине, в ЕАО, Хабаровском, Красноярском и Пермском крае, Магаданской, Амурской, Томской, Курганской, Иркутской и Новосибирской областях, в Бурятии, Хакасии и Якутии, а также на Алтае и Ямале. Больше всего голосов "за" оказалось в Туве, где поправки поддержали 96,79% граждан. Самые низкие результаты показал Камчатский край — 61,76%.
В Москве к настоящему часу рассмотрены 75,7% бюллетеней, в пользу поправок высказались 65,6%, против – 33,4%. В Петербурге "за" - 80,92% жителей, против – 21,58% после обработки 21,58% протоколов.
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Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. Свои голоса также отдали президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин.