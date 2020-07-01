За поправки к конституции проголосовало 77,93% россиян после обработки 90% протоколов

ЦИК опубликовала промежуточные итоги голосования о поправках к конституции после обработки 90% бюллетеней по всем регионам.

За внесение поправок высказались 77,93% россиян, против – 21,27%.

Полностью все протоколы уже подсчитали на Камчатке, Чукотке и Сахалине, в ЕАО, Хабаровском, Красноярском и Пермском крае, Магаданской, Амурской, Томской, Курганской, Иркутской и Новосибирской областях, в Бурятии, Хакасии и Якутии, а также на Алтае и Ямале. Больше всего голосов "за" оказалось в Туве, где поправки поддержали 96,79% граждан. Самые низкие результаты показал Камчатский край — 61,76%.

В Москве к настоящему часу рассмотрены 75,7% бюллетеней, в пользу поправок высказались 65,6%, против – 33,4%. В Петербурге "за" - 80,92% жителей, против – 21,58% после обработки 21,58% протоколов.