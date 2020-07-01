Путин принял участие в голосовании по поправкам — видео

Президент России Владимир Путин в основной день принял участие в голосовании по поправкам к конституции. Глава государства, как обычно, приехал на избирательный участок в здании Академии наук. Он показал свой паспорт, расписался, взял бюллетень и сделал свой выбор в кабинке.

А накануне президент обратился к россиянам. Он в очередной раз подчеркнул, что изменения в основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Глава государства также поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор. А тем, кто только собирается пойти на участки, он напомнил, что голос каждого — самый важный.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Также ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.