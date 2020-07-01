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Заслуженный врач России проголосовал в Бурятии за поправки к конституции

Родоначальник династии медиков уверен, что обновление основного закона приведёт к улучшениям в здравоохранении.

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Дашидондок Бальжитович Батоев. Фото © Министерство здравоохранения РБ

В Бурятии по поправкам к Конституции РФ проголосовал 83-летний заслуженный врач России Дашидондок Бальжитович Батоев. Он признался, что отдал свой голос за изменения.

Я ветеран здравоохранения Бурятии. Сегодня такое событие для нашей России! Я пришёл, чтобы проголосовать за обновлённую конституцию. Думаю, что эта конституция будет нас защищать, наше здравоохранение улучшится — к этому я стремлюсь, — сказал Дашидондок Бальжитович журналистам.

Родоначальник целой врачебной династии отметил, что на избирательном участке соблюдены все профилактические меры безопасности.

Напомним, что сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней завершится сегодня.

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