Заслуженный врач России проголосовал в Бурятии за поправки к конституции

В Бурятии по поправкам к Конституции РФ проголосовал 83-летний заслуженный врач России Дашидондок Бальжитович Батоев. Он признался, что отдал свой голос за изменения.

— Я ветеран здравоохранения Бурятии. Сегодня такое событие для нашей России! Я пришёл, чтобы проголосовать за обновлённую конституцию. Думаю, что эта конституция будет нас защищать, наше здравоохранение улучшится — к этому я стремлюсь, — сказал Дашидондок Бальжитович журналистам.

Родоначальник целой врачебной династии отметил, что на избирательном участке соблюдены все профилактические меры безопасности.