ЦИК озвучила среднюю явку на голосование по поправкам за шесть дней

Средняя явка по России на голосование по поправкам к конституции за шесть дней составила 55,22%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.
— Такая высокая явка говорит о том, что предоставленные возможности оказались для людей очень удобными. Главное, из чего мы исходили, чтобы была полная санитарно-эпидемиологическая безопасность, — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Она назвала день основного голосования одним из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки открылись уже по всей стране. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.