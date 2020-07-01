ЦИК озвучила среднюю явку на голосование по поправкам за шесть дней

Средняя явка по России на голосование по поправкам к конституции за шесть дней составила 55,22%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

— Такая высокая явка говорит о том, что предоставленные возможности оказались для людей очень удобными. Главное, из чего мы исходили, чтобы была полная санитарно-эпидемиологическая безопасность, — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она назвала день основного голосования одним из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны.