В Барнауле сотрудники зоопарка пришли на голосование по поправкам с медвежонком

На один из избирательных участков в региональном центре Алтайского края пришла на голосование неожиданная гостья — пятимесячная бурая медведица Глаша. Привели медвежонка на УИК сотрудники Барнаульского зоопарка. Таким образом они хотели привлечь внимание жителей города к процессу волеизъявления и сделать сам день голосования запоминающимся.

— Все выборы мы стараемся привлекать население разными форматами и методами — наверное, всё это из моих детских воспоминаний, когда на участки приходили и там чувствовался праздник. Если каждый будет вносить свою изюминку в программу, то так и будет. Стараемся разнообразить жизнь, хотим, чтобы дети, которые приходят с родителями, были рады и счастливы и чтобы им запомнился этот день. На прошлые выборы мы приходили с тигрёнком, на это голосование пришли с медвежонком, — рассказал ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев.

Как рассказали в зоопарке, Глаша прибыла к ним из соседней Республики Алтай. Её нашли местные охотники у села Онгудай, медвежонок бродил один недалеко от домов людей. Поиски матери детёныша успехом не увенчались, тогда было принято решение направить медвежонка в Барнаульский зоопарк.