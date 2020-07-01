Появилось видео подготовки представителей "Голоса" к провокациям на УИК в Новосибирске

В Сети появились кадры подготовки представителей движения "Голос" к организации нарушений на избирательных участках в основной день голосования по поправкам к конституции в Новосибирске. Видеозапись опубликована в паблике "Новосибирск online".

— Единственное, чем мы можем реально опротестовать эти выборы, это голосование, — это удалением нашего наблюдателя с участка. Мы все люди взрослые, учить вас, как это делать, не надо. Я думаю, что вы справитесь, — говорит неизвестный человек на инструктаже.

Он призвал наблюдателей устроить небольшой скандал на участке, причём сделать это как можно раньше, сразу после его открытия. В результате наблюдатель должен быть удалён с участка. При этом всё необходимо снимать на телефон.

Руководитель инструктажа уточнил, что уже был на участке и видел множество бюллетеней в урнах, в которых выбран ответ "за" поправки к конституции.