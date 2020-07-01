На Чукотке по поправкам к конституции уже проголосовало 70% избирателей

Более 70% избирателей на Чукотке уже приняли участие в общенациональном голосовании по поправкам к Конституции России, сообщил представитель регионального избиркома. В этом субъекте РФ основной день волеизъявления в самом разгаре.

— По данным на 15:00 (06:00 мск), проголосовало 21 127 человек — 70,81%, — рассказал он РИА "Новости".

Он уточнил, что нарушений или жалоб на возможные нарушения в регионе зафиксировано не было.

В Москве в восемь утра открылись избирательные участки для голосования по поправкам к конституции.