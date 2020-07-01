На Чукотке по поправкам к конституции уже проголосовало 70% избирателей

Более 70% избирателей на Чукотке уже приняли участие в общенациональном голосовании по поправкам к Конституции России, сообщил представитель регионального избиркома. В этом субъекте РФ основной день волеизъявления в самом разгаре.
— По данным на 15:00 (06:00 мск), проголосовало 21 127 человек — 70,81%, — рассказал он РИА "Новости".
Он уточнил, что нарушений или жалоб на возможные нарушения в регионе зафиксировано не было.
В Москве в восемь утра открылись избирательные участки для голосования по поправкам к конституции.
Между тем в Кемеровской области проголосовало по поправкам к Конституции РФ более 78%. А в Туве участие в общенациональном голосовании уже приняло 83,43% избирателей. В ряде районов республики проголосовало уже более 90% граждан.
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