Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве начался основной день голосования по поправкам к конституции

В столице открылись 3,6 тысячи избирательных участков.

170

В Москве в восемь утра открылись избирательные участки для голосования по поправкам к конституции. Сегодня основной и заключительный день, когда можно сделать выбор.

Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте мэра столицы mos.ru. Для этого требуется ввести данные своего места жительства. Идя на голосование, необходимо иметь при себе паспорт.

Более 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты до 20:00. Те москвичи, которые не успели или не пожелали проголосовать в электронном виде, могут сделать свой выбор очно.

Накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам к конституции, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

Выбор редакции

Loading...