В Москве начался основной день голосования по поправкам к конституции

В Москве в восемь утра открылись избирательные участки для голосования по поправкам к конституции. Сегодня основной и заключительный день, когда можно сделать выбор.
Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте мэра столицы mos.ru. Для этого требуется ввести данные своего места жительства. Идя на голосование, необходимо иметь при себе паспорт.
Более 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты до 20:00. Те москвичи, которые не успели или не пожелали проголосовать в электронном виде, могут сделать свой выбор очно.
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