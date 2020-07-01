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Голосование по поправкам к конституции началось в российском посольстве в Тегеране, несмотря на отсутствие авиасообщения

Также избирательные участки открылись в Реште, Исфахане и Бушере.

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Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Голосование по поправкам к конституции стартовало на избирательном участке в посольстве России в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло несмотря на отсутствие авиасообщения и, как следствие, невозможность доставить бюллетени.

- Образец избирательных бюллетеней прислали в электронном виде, а затем распечатали на месте. После этого каждую из них заверили печатью и подписью руководителя участковой избирательной комиссии, - отметил пресс-атташе дипведомства Андрей Ганенко.

Голосование началось в 08:00 по местному времени (6:30 МСК) и закончится в 20:00 (18:30). Помимо Тегерана избирательные участки открылись в Реште, Исфахане и Бушере.

Процесс волеизъявления проходит с соблюдением всех норм индивидуальной медицинской защиты.

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