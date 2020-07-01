Голосование по поправкам к конституции стартовало на избирательном участке в посольстве России в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.
Это произошло несмотря на отсутствие авиасообщения и, как следствие, невозможность доставить бюллетени.
- Образец избирательных бюллетеней прислали в электронном виде, а затем распечатали на месте. После этого каждую из них заверили печатью и подписью руководителя участковой избирательной комиссии, - отметил пресс-атташе дипведомства Андрей Ганенко.
Голосование началось в 08:00 по местному времени (6:30 МСК) и закончится в 20:00 (18:30). Помимо Тегерана избирательные участки открылись в Реште, Исфахане и Бушере.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Голосование по поправкам к конституции началось в российском посольстве в Тегеране, несмотря на отсутствие авиасообщения
сегодня в 04:43
"Показатели впечатляют". Эксперт оценила явку на голосовании по поправкам к конституции на Дальнем Востоке
сегодня в 04:18
На Урале начался основной день голосования по поправкам к конституции
сегодня в 03:58
Процесс волеизъявления проходит с соблюдением всех норм индивидуальной медицинской защиты.