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На Урале начался основной день голосования по поправкам к конституции

По последним данным, явка по округу превышает 40%.

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Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В Уральском федеральном округе начался основной и заключительный день голосования по поправкам к конституции.

Избирательные участки открылись в 8:00 (6:00 мск) в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Башкирии, Пермском крае, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По последним данным, явка по округу превышает 40%. Активнее всего себя показывает Ямало-Ненецкий автономный округ, где проголосовало более 63% избирателей. Следом идут Тюменская область (свыше 49%), Ханты-Мансийский автономный округ (более 42%), Челябинская (более 41%) и Свердловская (32%) области.

Основной день голосования о поправках к конституции стартовал также на Камчатке и Чукотке, в Приамурье, Якутии и Забайкалье, а также в Сибири.

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