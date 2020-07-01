На Урале начался основной день голосования по поправкам к конституции

В Уральском федеральном округе начался основной и заключительный день голосования по поправкам к конституции.

Избирательные участки открылись в 8:00 (6:00 мск) в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Башкирии, Пермском крае, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По последним данным, явка по округу превышает 40%. Активнее всего себя показывает Ямало-Ненецкий автономный округ, где проголосовало более 63% избирателей. Следом идут Тюменская область (свыше 49%), Ханты-Мансийский автономный округ (более 42%), Челябинская (более 41%) и Свердловская (32%) области.