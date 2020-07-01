Больше половины избирателей Дальнего Востока проголосовали о поправках к конституции

Больше половины избирателей Дальнего Востока уже проголосовали по поправкам к конституции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные избиркомы.

По данным на 11:00 (2:00 мск), на Камчатке свои голоса отдали более 55% избирателей, в Сахалинской и Магаданской областях – по 56%. Практически стопроцентная явка наблюдается на морских судах, на Чукотке она превысила 70%. Сама низкая – в Петропавловске-Камчатском, там сделали выбор не более 25%.

- Сегодня у нас есть уникальная возможность принять участие в определении будущего нашей страны, наших детей и внуков, наших родителей, — подчеркнул губернатор Магаданской области Сергей Носов, призывая сограждан прийти на избирательные участки.

В Приморском и Хабаровском краях число проголосовали 48,64% и 29,47% соответственно. Процесс волеизъявления проходит в спокойной обстановке, без жалоб и проблем. Случаются мелкие недоразумения, например, граждане приходили без паспорта, один из избирателей случайно унёс с собой бюллетень, некоторые отказываются носить средства индивидуальной защиты. Однако, серьёзных нарушений не зафиксировано.

В Приморье за проведением процедуры следят 5080 наблюдателей, в Хабаровском крае – 1,4 тысячи на 778 избирательных пунктах, в том числе в аэропорту и на вокзале.