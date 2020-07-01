Самым возрастным участником электронного голосования стал 102-летний избиратель

102-летний избиратель стал самым возрастным участником дистанционного голосования по поправкам к конституции. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.
- У нас есть избиратель - 102 года, который проголосовал электронно, - приводит слова Костырко РИА "Новости".
Онлайн-голосование по поправкам к конституции началось одновременно 25 июня и завершилось 30-го. В нём принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.
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