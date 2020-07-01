На Чукотке явка на голосование по поправкам к конституции превысила 65%

Явка на голосование по поправкам к конституции на Чукотке превысила 65%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя избиркома региона.

Такие данные представлены на 10:00 по местному времени (01:00 мск). Всего на избирательные участки пришло 19 561 человек (65,76%).

В последний день голосования на Чукотке открыто 55 избирательных участков, из них пять — в Анадыре. 33 194 избирателя могут проголосовать, более половины из них уже совершили эту процедуру с 25 по 30 июня. В том числе в отдалённых частях региона проголосовало 1,7 тысячи человек.

На соседней Камчатке явка к 10:00 по местному времени (01:00 мск) составила 34,24% (более 80 тысяч человек). В регионе открыто 292 избирательных участка, 187 из них на суше, а 105 — на судах в море. Всего зарегистрировано около 240 тысяч избирателей, с 25 июня проголосовало порядка 60 тысяч.