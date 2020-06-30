В ИРИ оценили систему электронного голосования по поправкам к конституции

В Институте развития Интернета (ИРИ) оценили систему электронного голосования о поправках к конституции и объяснили, как получается предотвращать попытки двойного голосования. Материал опубликован на сайте организации.

Гендиректор ИРИ Антон Ключкин объяснил, что в ЦИК формируется единый список голосующих. Электронное и очное голосование синхронизируются через базу данных, из которой вычёркивается гражданин, сделавший свой выбор тем или иным образом. Если же человек передумал проходить процедуру дистанционно, то 1 июля он может прийти на избирательный участок лично.

— После этого в режиме реального времени в электронном реестре блокирует выдачу бюллетеня для онлайн-голосования и выдаёт избирателю традиционный бумажный. Таким образом, "задвоение" голосов избирателей онлайн и офлайн невозможно, — добавил он.

Ключкин подчеркнул, что сверка списков избирателей происходит ежедневно. Гендиректор ИРИ также отметил надёжность электронной системы голосования. Он пояснил, что были произведены тестовые попытки взломать её, но нескольким командам хакеров это не удалось. Во время реальной работы системы также происходили атаки, но они не нанесли серьёзного ущерба. С технической точки зрения инновация показала себя достойно.