"Зачем выдавать спектакль за действительность?" Политолог разоблачил очередной фейк Навального о голосовании по поправкам к конституции

Политолог Михаил Конев разоблачил очередной фейк блогера Алексея Навального о голосовании по поправкам к конституции.

Ранее московский штаб Навального опубликовал в "Твиттере" пост о том, что житель столицы пришёл на избирательный участок в Лефортово и узнал, что якобы за всех членов его семьи уже кто-то проголосовал. После этого, по словам соратников блогера, мужчине начали поступать угрозы.

— Реальных проблем оказалось мало, и он (Навальный. — Прим. Лайфа) решил придумать драму, в которой жалобщикам-избирателям угрожает ФСБ и управа, причём на национальной почве. Всё похоже на сюжет спектакля "Театра.doc" — понятные жертвы и понятный кровавый режим. Но только зачем выдавать спектакль за действительность? — удивился Конев в своём телеграм-канале.

При этом сам мужчина опровергает факт поступления угроз.

— Казалось бы, чего удивляться фейкам от Навального? Цель проста — собрать просмотры и дискредитировать любой провластный процесс. Политическая борьба — штука сложная. Делаешь — делай красиво, — заключил политолог.