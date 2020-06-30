Пранкеры Лексус и Вован от лица Чичваркина заказали Боне пост против поправок к конституции

Пранкеры Лексус и Вован от лица российского бизнесмена Евгения Чичваркина, ныне обитающего в Лондоне, позвонили экс-участнице "Дома-2" Виктории Боне и предложили ей опубликовать в "Инстаграме" пост против поправок к конституции. Аудиозапись разговора была размещена на Ютуб-канале Vovan222prank.

Телеведущая сама озвучила прайс, за заказную видеозапись она берёт 7500 евро, за фото — около пяти тысяч. Но готова получить и все десять.

— Давай знаешь как... Пришли мне текст, я запишу видео, ты его утвердишь, и потом уже, когда всё будет понятно, что всё подходит, потом и с деньгами тогда. Ты думаешь, мы сможем победить когда-нибудь? — поинтересовалась Боня у собеседника.

"Чичваркин" заверил собеседницу, что скоро они победят "нищебродов конченых", и посетовал, что пенсионеры и прочие люди на соцобеспечении мешают бизнесу. Виктория в ответ пожаловалась, что якобы на кампанию в пользу поправок тратятся огромные средства, которые буквально вытаскивают из карманов населения.

— Видишь, им не нравится, что я говорю об этом во всеуслышание. Казалось бы, типа называть меня тупой... Ну если я тупая — зачем меня комментировать, зачем вообще обо мне говорить. Я там какая-то тупая блогерша. Правильно? Хорошо, дорогой, пиши, я жду инструкцию, — завершила беседу Боня, пообещав давнему другу прилететь к нему в Лондон.

В инстаграме телеведущей действительно появилась публикация, в видеообращении она призывает проголосовать против поправок к конституции и обвиняет российские власти в том, что они не заботятся о людях.

— Который раз обещают золотые горы. Людей считают, кажется, за дураков. Но люди не идиоты. Продажные блогеры присоединились, — возмущается Боня.

Стоит отметить, что Виктория вдруг резко изменила своё мнение о мерах социальной поддержки. Если буквально пару недель назад она говорила, что государство раздаёт деньги "всяким алкоголикам и нищебродам", то теперь телезвезда недовольна слишком маленьким размером пособий. Инстадива заявила, что выплата в 10–15 тысяч выглядит как подачка, а государство с такими ресурсами, как Россия, должно давать каждому гражданину не менее 150 тысяч.

Боня, пережидающая непростой период в Монако, подчеркнула, что это её мнение о поправках к конституции, которое у неё никто не в силах отнять.