Председатель УИК в Карелии отказалась от выигранного автомобиля в пользу многодетной семьи

Председатель участковой избирательной комиссии деревни Толвуя Медвежьегорского района Республики Карелия Анна Ванюшкина сообщила, что отказалась от автомобиля, выигранного в розыгрыше "Карелия — наш родной край". Об этом сообщается в группе во "ВКонтакте" "Wiki Карелия".

Ванюшкина ответила верно на вопросы викторины и стала обладательницей машины Niva Urban. Однако, как пояснила сама победительница, она отказалась от неё в пользу многодетной семьи из Медвежьегорского района.

— Считаю, что это правильно, — сказала председатель УИК.