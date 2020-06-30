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Председатель УИК в Карелии отказалась от выигранного автомобиля в пользу многодетной семьи

Викторина проводится к 100-летию Карелии.

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Председатель участковой избирательной комиссии деревни Толвуя Медвежьегорского района Республики Карелия Анна Ванюшкина сообщила, что отказалась от автомобиля, выигранного в розыгрыше "Карелия — наш родной край". Об этом сообщается в группе во "ВКонтакте" "Wiki Карелия".

Ванюшкина ответила верно на вопросы викторины и стала обладательницей машины Niva Urban. Однако, как пояснила сама победительница, она отказалась от неё в пользу многодетной семьи из Медвежьегорского района.

Считаю, что это правильно, — сказала председатель УИК.

Отмечается, что викторина проводится к 100-летию Карелии. Согласно правилам, участникам необходимо прийти в один из пунктов выдачи бланков, ответить на пять вопросов о родном крае и дождаться розыгрыша. Конкурс завершится 1 июля.

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