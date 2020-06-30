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"Могут быть провокациями". Эксперт ОНФ оценил инциденты с нарушениями на голосовании по поправкам

Он уточнил, что лично не видел каких-либо противозаконных действий.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Эксперт ОНФ, адвокат и член общественного совета ГУ МВД России по Московской области Андрей Дунаев сообщил, что инциденты, связанные с нарушениями на голосовании по поправкам к конституции, могут носить провокационный характер.

Что касается отдельных инцидентов, которые обсуждаются в социальных сетях, то они, во-первых, требуют проверки, потому что могут носить провокационный характер, — приводит слова Дунаева пресс-служба ОНФ.

Он уточнил, что, даже если на отдельных избирательных участках и произошли нарушения, они носят единичный характер и не повлияют на глобальный итог голосования.

Дунаев также добавил, что каждый россиянин должен прийти и проголосовать, даже если не поддерживает предлагаемые изменения. По его мнению, в этом и заключается демократия.

Ранее член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод сообщил, что более 90% сообщений ассоциации "Голос" о нарушениях в ходе общероссийского голосования являются фейками.

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