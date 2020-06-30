"Могут быть провокациями". Эксперт ОНФ оценил инциденты с нарушениями на голосовании по поправкам

Эксперт ОНФ, адвокат и член общественного совета ГУ МВД России по Московской области Андрей Дунаев сообщил, что инциденты, связанные с нарушениями на голосовании по поправкам к конституции, могут носить провокационный характер.
— Что касается отдельных инцидентов, которые обсуждаются в социальных сетях, то они, во-первых, требуют проверки, потому что могут носить провокационный характер, — приводит слова Дунаева пресс-служба ОНФ.
Он уточнил, что, даже если на отдельных избирательных участках и произошли нарушения, они носят единичный характер и не повлияют на глобальный итог голосования.
Дунаев также добавил, что каждый россиянин должен прийти и проголосовать, даже если не поддерживает предлагаемые изменения. По его мнению, в этом и заключается демократия.
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